Beppe Savoldi: "Sono arrabbiato per la situazione Mertens! Non so se Deulofeu riesca a sostituirlo"

A Radio Marte, nel corso del programma "Marte Sport Live", è intervenuto l'ex giocatore del Napoli, Giuseppe Savoldi:



“Sono arrabbiato per la situazione Mertens, è un uomo e un giocatore che mi piace moltissimo. Speravo che questa storia si concludesse per il meglio, ma bisogna guardare avanti.

Mertens ha una certa età e tante richieste, lui vuole andare a soddisfare i suoi obiettivi.

Deulofeu dovrà conquistare i sentimenti, ma ha delle grandi qualità e si farà apprezzare. Non so se può sostituire degnamente Mertens”.