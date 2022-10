Loris Beoni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono tanto felice e orgoglioso per gli esordi in Champions League di Zerbin, Gaetano e Zanoli. Auguro le migliori fortune a tutti. Sono la dimostrazione che il lavoro e la dedizione pagano sempre. E' merito di Spalletti che gli sta dando la possibilità di mettersi in mostra”.