Bennato ricorda Maradona: "Ciao, amico mio. Difendeva i più deboli e riconosceva gli approfittatori. Vi racconto un aneddoto"

Ultime notizie calcio - Eduardo Bennato, noto cantautore, sui social ha pubblicato un messaggio per Diego Armando Maradona:

"Ciao amico mio

Diego ha sempre giocato al calcio per divertirsi. Si considerava fortunato, privilegiato e sempre in debito con tutti, e istintivamente era portato a difendere i più deboli... e con l'istinto 'animalesco' riconosceva subito i marpioni, gli approfittatori del baraccone del calcio... tipo Blatter.

Si fidava ciecamente e istintivamente di Gianni Minà... Una volta in un ristorante a Roma lo vidi allontanarsi... lo ritrovai nelle cucine che distribuiva biglietti da cinquatamila lire ai cuochi e ai lavapiatti".