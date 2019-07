Benitez saluta il Newcastle: "Il club non condivideva le mie idee, sono molto triste"

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli e del Newcastle United, ha salutato i tifosi inglesi con una nota ufficiale:

“Volevo restare al Newcastle, ma il mio desiderio non era semplicemente quello di firmare un contratto. Volevo sentirmi parte di un progetto. Purtroppo, mi è sembrato sempre più chiaro il fatto che la direzione del club non condivideva le mie idee. Sono molto triste, ma non rimpiango certo la scelta di aver allenato i Magpies. Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto insieme, il Newcastle sarà sempre nel mio cuore”.