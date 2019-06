Benitez: "Napoli? Ancelotti una garanzia, si avvicineranno alla Juve! De Laurentiis è molto intelligente, su Sarri-Juventus..."

Rafa Benitez, allenatore del Newcastle ed ex Napoli, ha rilascaito alcune dichiarazioni a Sky Sport direttamente da Madrid, in occasione della finale di Champions League:

"Un'esperienza fantastica, sono stato molto bene, qui ho incontrato tifosi del Napoli e dell'Inter. Tornare in Italia un giorno? Sono qui per parlare della Champions e devo pensare al Newcastle.

Il presidente De Laurentiis è molto intelligente e trovare un allenatore come Ancelotti è una garanzia. Hanno fatto quello che dovevano nella prima stagione di Ancelotti per prepararsi al meglio per la prossima e avvicinarsi alla Juve.

Sarri-Juventus? Oggi è al Chelsea, vediamo cosa succede, ha fatto bene quest'anno con una squadra forte, ma ha fatto un buon lavoro"