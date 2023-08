Benitez annuncia Gabri Veiga al Napoli: "Bisogna essere realisti, trasferimento molto vicino alla conclusione"

Calciomercato Napoli - Gabri Veiga al Napoli, arriva anche l'annuncio di Rafa Benitez! Al termine della sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad, il tecnico spagnolo ha svelato ai microfoni di AS la cessione di Gabri Veiga in azzurro:

"Siamo già molto vicini per la conclusione della trattativa, dobbiamo essere realistici e dire che è molto vicino. Ho parlato con lui e dal punto di vista mentale sarebbe stato rischioso schierarlo in campo. Per fortuna i suoi compagni di squadra sono stati bene e non hanno avuto bisogno del suo ingresso a gara in corso".

I colleghi di AS inoltre, confermano le notizie riguardanti l'arrivo in Italia già domani per il centrocampista ormai prossimo a vestire l'azzurro:

"Veiga tornerà a Vigo insieme ai compagni, ma nelle prossime ore si recherà a Napoli per superare le relative visite mediche ed essere presentato ufficialmente come nuovo giocatore partenopeo. La sua ultima giornata in maglia Celta Vigo l'ha vissuta in panchina con l'intensità di un altro tifoso. E' apparso in apprensione per l'evolversi della partita, con la tensione tipica del match e ha festeggiato con enorme passione il gol di Mingueza".