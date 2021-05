Benevento, Vigorito una furia: "Il problema è Mazzoleni! Quando si vuole ammazzare il Sud mandano lui. Oggi poteva valutare l'entità del tocco, domenica no"

Ultime notizie calcio Napoli - Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Cagliari:

"Tutta l'Italia ha visto il rigore, tranne Doveri. Possiamo togliere agli arbitri il VAR, che è diventata una giustificazione per le loro caxxate. Quando si vuole ammazzare una squadra del Sud si incarica Mazzoleni. E noi ci rimettiamo un anno di sacrifici perché il signor Mazzoleni col culo su una panchina guarda una televisione e non sa neanche guardare la televisione. E mi fate la cortesia di trasmettergli questo messaggio: io non ho mai detto un caxxo su ciò che dite o fate in quindici anni, ma per la prima volta la dico. Questi signori devono uscire dal calcio, altrimenti ne usciamo noi e poi ve li fate da soli (i campionati), voi e Mazzoleni. Voi di Sky dovreste parlare di questo e far vedere le immagini dei gol che annullano e dei rigori che non vedono, invece di stare lì a parlare di Coppa dei Campioni e farmi aspettare qui venti minuti per parlare di altre cose e mai di Benevento Calcio. Non è uno sfogo il mio! Non commenti le mie parole per cortesia! Parliamone adesso di errori, non oggi! Sai cosa ha detto l'arbitro a Viola? Che il tocco era leggero. Non le pare strano che dopo sette giorni il tocco, lo stesso tocco dato domenica a Osimhen, sia diventato un tocco leggero? Una volta dicono che il tocco è intenso e una volta che non lo è è si giustificano gli arbitri. Noi non stiamo a raccogliere i coxxxoni! I falli sono falli! Lei mi deve dire se il fallo è fallo o no, non che il mio è uno sfogo! L'arbitro ci ha sempre risposto che l'interpretazione del tocco è sempre dell'arbitro! Il VAR aceva un misuratore del peso del tocco? Invece di parlare di Coppe dei Campioni potete anche parlare di chi sta perdendo un anno di sacrifici! L'altra volta voi di Sky non avete manco messo la riga per il fuorigioco per noi. Il problema però è Mazzoleni. Vuole che io glielo ripeta? Quando si vuole ammazzare il Sud si mette Mazzoleni al VAR! Stia tranquilo che mi assumo io la responsabilità di quello che dico. È una vergogna! Adesso mi mandino dove vogliono, tanto non è detto che io rimanga nel calcio. Come domenica scorsa e come contro il Milan, l'intera stampa e l'intera tecnologia del VAR si comportano come oggi, e non è colpevole il Benevento, ma qualcun altro, colui che guardava VAR, che guardacaso è sempre lo stessa persona. Io appartengo alla generazione che dice ancora quando arrivi a casa dai uno schiaffo a qualcuno perché non ne conosci il motivo, ma ne hai sicuro una ragione. Mi scuso per il tono, ma volevo che risultasse chiaro che è una vergogna o quanto meno poco opportuno inviare sette giorni dopo lo stesso arbitro a fare le stesse cose. C'è qualcun altro o c'è solo Mazzoleni in Italia quando si gioca al Sud? Siamo la squadra che ha raggiunto il nono risultato come audience e questo evidentemente ruba i coxxioni a qualcuno. in quindici anni non abbiamo mai detto nulla. Non chiamatelo sfogo, chiamatela denuncia precisa, non sfogo. E chi si sente offeso mi quereli, tanto uno in più o uno in meno, non ho problemi. Se non avete altre domande io vado a casa".