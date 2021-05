Bellinazzo: "Serie A? Vi spiego come la vedremo in tv nella prossima stagione"

Ultime calcio - Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de "Il Sole 24 Ore". Ecco le sue dichiarazioni:

"Quali sono le maggiori differenze, in termini di bilancio, tra secondo e quarto posto? E' un questione di distribuzione dei diritti tv nazionali. Ballano alcuni milioni, anche 4-5. Non sono cifre che spostano i bilanci, ma possono fare una certa differenza perché sarebbero utili a pagare qualche ingaggio. Il calcio europeo ha un problema: in tutti questi anni la UEFA, nonostante parli oggi di calcio democratico, con i suoi meccanismi ha creato una situazione in cui di equo, democratico e popolare c'è ben poco, perché vincono sempre i più ricchi. Nella distribuzione dei ricavi, la UEFA incassa circa 3,2 miliardi e quasi 2 vanno ai club che fanno la Champions. Appena 500 milioni spettano invece ai 48 club di Europa League, con la quote più importanti dei premi che vanno a squadre che partecipano alla Champions e finiscono in fondo alla competizione. Chi vince l'Europa League ottiene la metà di chi partecipa semplicemente alla Champions, per intenderci. Situazione Inter? Oltre alla crisi finanziaria del club, paragonabile a quella di tanti altri, si è aggiunta la problematica di Suning in patria e legata anche a vicende politiche. E' altrettanto vero che una società come l'Inter deve e può tranquillamente far fronte alle varie situazioni trovando finanziamenti con fondi americani. C'è una situazione preoccupante, con una perdita di un centinaio di milioni, ma è gestibile. E' un problema generale che la UEFA fa finta di non vedere: ha rifiutato la SuperLega, ma senza mettere sul piatto altre soluzioni. Diritti Tv? Le gare di Serie A andranno viste su DAZN. Su Sky ci saranno tre partite del campionato, in particolare quelle della domenica sera. Da consumatore, mi auguro che la concorrenza porti ad un non incremento del prezzo complessivo. DAZN deve ancora presentare la sua offerta da questo punto di vista. Le garanzie, finora, sono arrivate a parole. Dicono che i costi non lieviteranno, spero che sia così. Amazon avrà la partita del mercoledì della Champions. L'ex Mediaset Premium avrà un pacchetto. Auspico che il fatto che ci siano più operatori porti a calmierare i prezzi. Il calcio è un bene di tutti: è un concetto che vale non soltanto per contrastare l'avvento della SuperLega".