Bellinazzo: "Problemi di bilancio per la Juve? Non basta il merchandising per sopperrire a simili affari, servono cessioni"

Marco Bellinazzo, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Pirateria? Uno dei centri nevralgici in cui vanno a concentrarsi i server per i segnali delle partite con le linee private si trova in Arabia Saudita ed è uan realtà che serve a rivaleggiare con BeIN Sports, che è una TV qatariota. Problemi di bilancio Juve? Non basta la vendita di maglie per coprire le spese di Ronaldo, servono tempo per crescere nel bilancio per sopperire a simili spese e per ora deve farlo con delle cessioni e delle plusvalenze. Vanno considerati anche i costi di Rabiot, di Ramsey e di De Ligt".