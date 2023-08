Bellinazzo: "L'Italia deve puntare subito sui giovani, non può più permettersi i campioni dall'estero"

Marco Bellinazzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Decreto Crescita è stato lanciato per attirare i grandi campioni dall'estero. In futuro i grandi campioni però non potranno arrivare, non possiamo competere. Per questo motivo bisogna puntare sui giovani talenti del nostro calcio, è un patrimonio che può andar perso. Si vede i risultati che ottengono le giovanili. Dazn punta a fare gli abbonamenti annuali per evitare disdette. C'è un colfitto tra Dazn e i cittadini consumatori che chiedono prezzi accessibili. Arabia Saudita? C'è un problema molto grave nel sistema calcio italiano ed europeo".