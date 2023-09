Bellinazzo: "Il monte ingaggi del Napoli? La politica di De Laurentiis rispecchia anche il nuovo status del calcio italiano"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il monte ingaggi del Napoli? La politica di De Laurentiis rispecchia anche il nuovo status del calcio italiano, che fa fatica ad aumentare i propri ricavi e deve tenere d’occhio il bilancino tra entrate ed uscite: il Napoli certificherà un bilancio storico come utili e ricavi, considerando soprattutto il cammino in Champions League, a fronte di una politica salariale che ha visto ridurre l’incidenza ed il peso di ingaggi ed ammortamenti dei cartellini a bilancio. Sono stati ridotti i modelli di spesa, ed è evidente che ora si apra una stagione complicata, quella dei rinnovi: trattenere Osimhen e Kvaratskhelia spingerà il Napoli a tagliare costi come accaduto ad esempio con Lozano”