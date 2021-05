Bellinazzo: "Due anni senza Champions un danno per il Napoli, il progetto sarà ridimensionato"

Ultime notizie calcio Napoli - Marco Bellinazzo, giornalista del quotidiano "Il sole 24 ore" è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli aveva meno "urgenza" rispetto a Milan e Juventus di centrare la qualificazione in Champions League, ma è ovvio che perderla per due anni ti causa dei danni da non sottovalutare. In Europa League puoi guadagnare, arrivando in fondo, 25-30 milioni, mentre il solo accesso ai gironi della Champions ti garantisce 50 milioni. Mi aspetto una cessione eccellente a questo punto, credo che sia una certezza. Il progetto sarà ridimensionato in maniera del tutto inevitabile".