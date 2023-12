Bellinazzo a CN24: "Il Napoli rischia di stare fuori da Euro2032, servono investimenti allo stadio Maradona. Con questa situazione è lontana dalle big italiane e d'Europa"

Ultimissime Calcio Napoli - Marco Bellinazzo è intervenuto a CalcioNapoli24 Live durante CalcioNapoli24 Tv:

"Ho riscritto e aggiornato il libro su Maradona dopo il terzo scudetto. Ho voluto dare una testimonianza riguardo quanto accaduto dopo la morte di Maradona e il terzo scudetto. Ancora oggi la gente piange e ricorda Diego, anche i giovani che vivono nel mito.

Il bilancio del Napoli dopo l'annata dello scudetto e i quarti di Champions è stato record: di utili e fatturato. C'è in cassa un bel patrimonio, ma l'investimento su un centro sportivo ha un costo e lo stadio un altro. Per uno stadio ci sarebbero spese più consistenti. Grazie ai risultati sportivi l'incasso è quasi raddoppiato per la questione stadio. Merito anche alla ristrutturazione come l'aria hospitality delle tribune. Milan e Inter hanno fatto il doppio del Napoli e con il nuovo stadio possono aumentare di ulteriori 40-50 milioni in più.

Se guardiamo ai ricavi del Napoli siamo sui 200 milioni, 400 Milan e Inter con la Juventus sui 500. Le altre top d'Europa sono dai 500 a salire. Un nuovo stadio e un centro sportivo potrebbero ridurre le distanze. Il Napoli in questo momento in caso di vendita può mettere solo il parco calciatori e il proprio brand. Con dei valori immobili come lo stadio e il centro sportivo il prezzo può aumentare. Il Maradona può anche restare fuori dagli Europei 20232, serviranno degli investimenti per la ristrutturazione".