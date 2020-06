Belgio, Martinez: "Mertens è quasi Dio a Napoli, se lo merita: match incredibile con l'Inter"

Calcio - Roberto Martinez, commissario tecnico della nazionale belga, è stato intervistato dalla tv pubblica RTBF, parlando del confronto fra Romelu Lukaku e Dries Mertens di ieri sera, in Coppa Italia. "È stato un match incredibile, fantastico. Avere l'opportunità di vedere Mertens contro Lukaku in una semifinale di Coppa Italia è pazzesco. In un mondo come quello di oggi dove non vediamo molta lealtà nel calcio, penso che Dries abbia dimostrato di voler fare la storia a Napoli. È nel periodo migliore della sua carriera. È quasi considerato un dio a Napoli. Se lo merita"