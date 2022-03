Belardi: "Spalletti geniale. Ospina? Il calcio è una scienza indefinita, Meret si può giudicare tra virgolette"

Emanuele Belardi, ex portiere di Napoli e Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

"Sicuramente la reazione dopo il Milan è stata importante, tutti si aspettavano un contraccolpo da parte del Napoli ed invece ha vinto su un campo difficile e con una grande prestazione di Osimhen. Osimhen? Delle volte, come ha detto Spalletti, non deve avere fretta e deve dare modo alla squadra di farla salire. Con Spalletti Osimhen è cresciuto molto, gli attaccanti hanno fatto sempre bene con il mister. Spalletti? Una volta in un’intervista Sabatini diceva che Spalletti è geniale. Si è temuto per l’incidente di Ospina a Verona? Il calcio è una scienza indefinita, ti puoi trovare con due portieri affidabilissimi e poi ti ritrovi a giocare con il ragazzo della Primavera. Meret ad oggi si può giudicare tra virgolette, perché non gli abbiamo mai visto fare le famose 40 partite. Udinese? Hanno trovato la quadratura del cerchio. Sono una squadra molto aggressiva che riparte in maniera veloce, con la Roma hanno fatto molto bene. Sono una squadra in salute, contro i giallorossi meritavano di vincere”.