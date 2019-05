BeIn Sports, Palmeri: "Critiche ingenerose, Ancelotti è arrivato secondo con una squadra spremuta"

Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, ha dato il suo giudizio alla stagione del Napoli attraverso il portale Sportnews di Snai, con un 7 in pagella: "Molte critiche ingenerose. Ma per Ancelotti prendere una squadra spremuta e delusa dall’anno scorso era una sfida, non un vantaggio. Non stava davvero scritto da nessuna parte che il Napoli sarebbe riuscito così facilmente a tenersi il secondo posto. E in Champions ha fatto benissimo. Se la Coppa Italia poteva essere sacrificabile, è invece inspiegabile il poco contributo che Carletto ha apportato in Europa League, dove invece la finale era ampiamente a portata di mano.

Inoltre viene sottovalutato il fatto che Ancelotti abbia provato a cambiare modulo e posizioni a giocatori che da 3 anni conoscevano solo uno spartito, e nel farlo non abbia ceduto mezza posizione in classifica. Assolutamente non facile. In fondo i mezzi sono quello che sono, e continueranno a esserlo, perché Juventus, Milan e Inter si permettono ben altre spese o stipendi. Si può criticare la mancanza di personalità in alcuni momenti. Ma ripetiamo: forse il gruppo è sopravvalutato, e anzi è andato ben oltre le proprie possibilità".