BeIN Sport, Yassin: "Zielinski può andare all’Al-Ahli! Lozano e Mario Rui? Ci sono possibilità che possano lasciare la Serie A"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di BeIN Sport Hussein Yassin, rilasciando alcune dichiarazioni.

‚ÄúPiotr Zielinski pu√≤ andare all‚ÄôAl-Ahli gi√† tra poco? So che sono molto interessati al mercato italiano, ci sono molti soldi con cui poter acquistare calciatori. Lozano e Mario Rui? Ci sono interessi per tutti e tre del Napoli, ci sono possibilit√† che possano lasciare la Serie A perch√® in Arabia stanno costruendo un super-campionato e per la prima volta chi va l√¨ non lo fa solo per i soldi a fine carriera, la visione del calcio √® cambiata e fa bene a loro e fa bene al mercato‚ÄĚ