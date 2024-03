Valon Behrami, ex calciatore della Lazio e opinionista di DAZN, ha commentato l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter:

"La cosa straordinaria è che il cammino dell'anno scorso in Champions ha cambiato il giudizio sull'Inter. Ora esce agli ottavi e non cambia il giudizio? Non c'è coerenza. Ok che vince il campionato? Se valutiamo il lavoro, negli anni prima che non ha vinto il suo lavoro non è stato buono".