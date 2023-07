Le parole di Thomas Tuchel del Bayern Monaco che svela il motivo della mancata convocazione di Kim per la prossima amichevole del club tedesco contro il Manchester City:

"La sua crescita parla per lui, in ogni squadra nella quale è andato ha saputo poi fare un passo successivo. Siamo contenti che ci abbia scelti, speriamo che possa trovare rapidamente la sua strada e continuare a crescere con la nostra maglia. Ancora però per vederlo in campo è troppo presto, domani non giocherà".