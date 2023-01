Batistuta: "Il Napoli vincerà lo scudetto, c'è una cosa che me lo fa pensare. Su Osimhen e il paragone Messi-Maradona..."

Presente in collegamento dall'Argentina negli studi di DAZN, Gabriel Omar Batistuta ha parlato di vari argomenti, a cominciare dal Mondiale in Qatar, vinto dall'Albiceleste:

"Sarà difficile ritrovare un Mondiale così. Ho giocato negli Stati Uniti, in Francia e in Giappone. Non è mai stato così semplici. Squadre e tifosi non hanno mai cambiato albergo, non contava arrivare primi o secondi per la logistica. Per questo per me è stato incredibile, si arrivava tranquillamente agli stadio, si entrava facilmente.

Come vede queste Serie A?

"Secondo me vincerà il Napoli. Faccio il tifo per loro, perché penso che se lo meriti. Ci prova da 7-8 anni, ci è andato vicino ma non ci è mai riuscito. Quest'anno lo vedo più convinto. Il vantaggio è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri".

Osimhen è il miglior attaccante della Serie A?

"Non lo so ma certamente è quello più determinante. I suoi gol valgono punti pesanti, mi piace tanto e si vede che è importante per la squadra. A volte sembra troppo voglioso, gli direi di stare appena più calmo, ieri ha rischiato di essere espulso. È un attaccante che porta punti".

Il paragone tra Maradona e Messi regge?

"Questa è una bella domanda. Quelli della mia generazione pensano che Maradona abbia avuto qualcosa in più, ma pewrché lottava per altre cose, per la guerra delle Malvinas, per il suo carisma. Ha fatto la differenza per questo. I giovani di oggi è normale che stavedano per Messi, sono 20 anni che gioca a questi livelli. Al Mondiale si era capito dal primo giorno che l'Argentina avrebbe vinto. Per l'atmosfera che c'era intorno a Messi.