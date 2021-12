Calcio Napoli - Nel post partita di Dazn, Andrea Barzagli, ex difensore di Juventus e Nazionale, commenta il ko del Napoli contro lo Spezia: "L’atteggiamento dello Spezia è stato positivo, il Napoli ha fatto molto poco nel primo tempo. Nella ripresa ha avuto occasioni ma per giocare in casa, dopo la partita vinta a Milano, ci si aspettava di più. È una sconfitta pesantina”.