Barzagli: "La Juve è in corsa per lo Scudetto. Napoli? Ha l'incognita allenatore"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha parlato della squadra da battere in Serie A:

"L'Inter è partita forte e sulla carta è la più forte e completa. Rosa larga in difesa e a centrocampo: Pavard è un bel jolly, Frattesi, gli esterni con Cuadrado e Carlos Augusto alternative... Un bel lusso. L'unico punto interrogativo è l'attacco. Napoli, Milan e Juve. Per gli azzurri, che hanno vinto lo Scudetto, l'incognita è il cambio di allenatore, mentre i rossoneri mi hanno affascinato in queste prime gare: i nuovi si sono integrati e hanno avuto un grande impatto. I bianconeri li considero in corsa: senza coppe e con Vlahovic-Chiesa".