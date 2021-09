Barzagli: "Koulibaly giocatore internazionale, non sono d'accordo con le rotazioni tra i difensori"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Barzagli, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Udinese-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pereyra è quello che illumina nell'Udinese, ma un altro punto di forza è anchra rappresentato dalla linea difensiva. I vari elementi si completano molto. Koulibaly è un giocatore ormai di livello internazionale, ma in linea di massima non sono d'accordo sulle rotazioni in difesa. Servirebbe una coppia di centrali fissa. Il Napoli è una squadra molto forte, ha tanti ricambi e tutti di qualità".