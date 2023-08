Bartolomucci: "Situazione Spalletti mi ferisce, sembra che a Napoli ci sia dimenticati dello scudetto"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Antonio Bartolomucci è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Situazione Spalletti? Tornare sull’argomento mi fa male perché non è calcio, c’è una particolarità che non sfugge: mai come quest’anno ci sono stati molti cambiamenti. Rudi Garcia mancava dà tanto al campionato italiano, ne scopriremo delle belle. Parlando di Milan mi chiedo come faranno tutti questi nuovi elementi a trovare subito la quadra. Hanno iniziato tutti senza fare pazzie e poi ne hanno cambiati 8. Alle prime prove ne hanno messi prima 3 o 4 e poi gli altri, la situazione cambiata molto.

Adesso c’è anche la situazione Arabia, il campionato è cambiato radicalmente, ho paura che qualcosa stia andando male e che l’Arabia diventi una situazione di ripiego. Napoli ha vissuto un successo strameritato che ha evidenziato il grandissimo lavoro di tutti, ora sembra quasi che non importi più. Si sta giocando a chi può fare lo screzio più grande all’altro ed è una situazione che mi sconvolge”.