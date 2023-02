Bartoletti: “Mengoni come il Napoli: primo per distacco al Festival di Sanremo”

Marino Bartoletti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Festival di Sanremo facendo un paragone tra Marco Mengoni ed il Napoli:

"Marco, come il Napoli, è in testa alla classifica per distacco e se non vince ci resti male perché ormai la sensazione è quella e non vedo alternative credibili. E' vero che Mengoni può essere associato al Napoli di mister Spalletti tuttavia c'è una differenza perché i punti che hanno fatto i partenopei nessuno glieli può togliere, mentre per i cantanti in gara può cambiare tutto in finale e tutto può essere sovvertito"