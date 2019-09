Baronio a CN24: "Peccato per il gol subito, ma abbiamo fatto una grande gara. Gaetano si è comportato da grande professionista, ora testa al Bologna" [VIDEO]

Roberto Baronio, allenatore del Napoli Primavera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNapoli24.it, dopo il pareggio nella prima gara di Youth League contro il Liverpool terminata 1-1:

"C'è un po dispiacere per la casualità del gol subito. Avevamo in campo 7 ragazzi del 2000 e affrontavamo una grande squadra come il Liverpool. Noi avevamo Gaetano, ma loro avevano ben tre giocatori che sono in pianta stabile in prima squadra. Ecco perchè va dato merito ai ragazzi per il punto strappato alla squadra più forte del girone anche tenendo in considerazione che siamo un gradino inferiore a tutte le squadre del nostro gruppo. Molti nostri ragazzi vengono da campionati differenti, ma con l'impegno e il lavoro si può sopperire a determinate condizioni anche contro squadre del calibro del Liverpool. Lavoriamo tanto ma tutto parte dalla testa. Dobbiamo essere forti a livello mentale quando saremo stanchi. Sono soddisfatto perchè dico sempre che il calcio si svolge in due fasi e stiamo lavorando bene anche se c'è da migliorare tanto. Un punto che aiuta poco per la classifica ma tanto per il morale. Gaetano era contentissimo di venire a giocare con noi. Gianluca conosce tutti i ragazzi e si è comportato da professionista, ma sarebbe stato strano aspettarsi il contrario. Ieri mi ha scritto ed era molto determinato, mi ha detto: "Domani vengo e vinciamo la partita". Ha fatto il possibile e l'ha fatto anche bene. Come centrale di centrocampo può fare bene, ma dipende molto da Ancelotti e dal suo staff che probabilmente lo mettono in quella posizione per fargli apprendere meglio la fase difensiva e dargli maggiori responsabilità. Il 3-4-3 è un modulo su cui lavoriamo e i ragazzi stanno migliorando. Da domani lavoreremo e poi da giovedi penseremo al Bologna e ci prepareremo per affrontare al meglio il match".