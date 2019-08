Baroni: "Icardi? Più Juventus che Napoli, non sarà un problema gestirlo"

Nel corso del talk show svoltosi ieri sera a Marina di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, è intervenuto ai microfoni di TMW l’allenatore Marco Baroni: “Icardi? Vedo un po’ più difficile il Napoli, lo vedo più alla Juventus. Secondo me la gestione non rappresenta un problema, alla Juventus sono bravi a gestire questo tipo di giocatori. Nella mia Juventus Primavera sono passati tanti ragazzi, non è facile però portarli in prima squadra. È stata comunque una buona esperienza per me, abbiamo vinto la Coppa Italia e il Torneo di Viareggio. Conoscendo un po’ l’ambiente dico che non è un problema gestire un giocatore così, è un giocatore forte e si può sicuramente trovare benissimo in bianconero”.