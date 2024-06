Bari, l'ex dt Scala: "Folorunsho? Giuntoli chiuse con la Virtus Francavilla, anticipò altri club di A per collaborare con noi"

Matteo Scala, oggi nell’area sportiva del Genoa ed ex area tecnica del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a gianlucadimarzio.com sul centrocampista del Napoli Michael Folorunsho:

«Il lavoro fatto con il Napoli è stato di assoluta collaborazione. Perché io ho chiuso l’accordo con il procuratore del ragazzo per prospettargli l’ipotesi Bari, mentre Giuntoli e Pompilio hanno chiuso con la Virtus Francavilla, anticipando diversi club di Serie A e Serie B che lo avrebbero portato subito in ritiro. Le sue qualità erano abbastanza evidenti. Quell’anno non sono venute fuori ma ero convinto che sarebbe arrivato in alto»