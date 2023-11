Bari, il ds Polito a CN24: "Napoli? Ho grande rispetto della famiglia De Laurentiis, sono soddisfatto di ciò che faremo insieme. Cessione? Non si faranno trovare sprovvisti"

Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 durante il Festival del Calcio italiano:

"Napoli? Con la famiglia De Laurentiis ho un rapporto di grande rispetto, sono il loro direttore (al Bari, ndr), un loro dipendente quindi sono più che soddisfatto di quello che abbiamo fatto insieme e di quello che faremo. Bari in Serie A e cessione? Con un approdo in Serie A i De Laurentiis non saranno sprovvisti, come non lo erano anche lo scorso anno. Sotto questo aspetto siamo tranquilli".