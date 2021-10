Bari, De Laurentiis: "Vittoria pirotecnica. Fuga? Non ci voglio pensare..."

Ultimissime calcio - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ha parlato ai microfoni di TeleBari al termine della vittoria per 4-2 sulla Turris:

"Vittoria veramente pirotecnica, la voce è quasi andata via per la gioia di urlare ai nostri gol. La squadra ha dimostrato tanta qualità e nella ripresa sono diventati irresistibili. Hanno tirato fuori la voglia, la rabbia, l'ignoranza intelligente di un gruppo che sta lavorando per costruire qualcosa. Ogni partita questo gruppo sta crescendo, ogni giocatore è stramotivato. Siamo riusciti a portare a casa un grandissimo risultato. La Turris? Ho visto una grande Turris, hanno fatto una bellissima partita, ma sono rimasti in dieci e i nostri hanno preso il sopravvento facendo un quarto gol pesante, ma loro sono un gran bell'avversario. Bari in fuga? Non voglio pensare alla fuga ma alla prossima partita che è fondamentale. Abbiamo bisogno di tutti: purtroppo il meteo non ci ha aiutato, ma Bari-Foggia, Bari-Foggia, Bari-Foggia (lo ripete tre volte per invitare i tifosi allo stadio, ndr)".