Bari, De Laurentiis: "Abbiamo investito parecchi milioni, vogliamo la Serie B! Vaccinare l'unica soluzione per riportare la gente allo stadio"

Calcio - Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è intervenuto in diretta ai microfoni di RaiSport: "Abbiamo investito parecchi milioni anche se non è stato facile in un'annata come questa segnata dal Covid. Il nostro progetto resta ambiziosissimo, vogliamo salire in Serie B. La pressione della piazza? Bari è rimasto scottata da qualcuna delle ultime presidenze e merita categorie più importanti. Noi abbiamo un dialogo costante e rispettiamo molto la piazza. Poi è normale che si voglia vincere: ovunque si vuole vincere. I tifosi negli stadi? L'unica soluzione è vaccinare il Paese. E con il biglietto elettronico si potrebbero far entrare negli stadi solo i vaccinati. Anche se 1000-2000 persone non cambiano i bilanci di una squadra. Il momento più emozionante per me qui? Ricordo i 20mila tifosi nel giorno della promozione dalla D alla C. Fu una grande emozione, eravamo ripartiti dopo il fallimento del club"