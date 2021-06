Bargiggia: "Tutto fermo, ADL troppo concentrato sul Bari. Zaccagni sembrava fatta, ora è ad un passo dal Milan"

Calciomercato Napoli - “In casa Napoli al momento tutto tace, anche sul discorso Zaccagni, che questo inverno sembrava ormai cosa fatta, è ad un passo dal Milan - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Al momento non si muove nulla, né in entrata né in uscita. C’è la paura di fare un passo sbagliato, in quanto forse quest’anno per la prima volta chiuderà i conti in rosso, anche se il passivo è leggero, si aggira sui 18-19 milioni di euro. De Laurentiis sembra concentrato più sul Bari che sul Napoli: lì ha un passivo di 8-9 milioni di euro, anche se qualcuno fa girare voci di un passivo ben più grave”.