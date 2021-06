Bargiggia: "Per la Juve piove sul bagnato, brutte notizie per Allegri e Cristiano Ronaldo. Sulle sanzioni post-SuperLega"

Serie A- “Per la Juventus piove sul bagnato: Allegri segnalato dall’antiriciclaggio per scommesse, cosa simile anche per Cristiano Ronaldo che non è implicato nella stessa situazione, ma in movimenti sospetti sui suoi conti correnti - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Negli ultimi mesi la società bianconera ne sta combinando di tutti i colori: caso Suarez, feste durante il lockdown, l’indagine de Le Iene. Mi sembra che il club abbia perso qualcosa dal punto della comunicazione, perché ai tempi di Giraudo e Moggi non usciva alcuna notizia, mentre ora la società non riesce a mettere una pezza alla fuga di notizie. Di certo Allegri non è uno che si farà distrarre da queste situazioni. Credo comunque che Andre Agnelli non sia assolutamente in discussione, anche perché detiene una quota importante in Exor, non distante da quella di Elkan. Inoltre, il nuovo amministratore delegato Maurizio Arrivabene è uomo di Andrea, dunque credo che ipotizzare un addio di Agnelli dalla Juventus sia azzardato, in questo momento. SuperLega? Ceferin sta esagerando: parla come se la battaglia fosse la sua contro il presidente della Juventus. Per ora c’è solo una sentenza del tribunale di Madrid che vieta l’esclusione delle tre dissidenti dalle prossime competizioni europee. Se non ci sarà l’esclusione, mi aspetto comunque qualche sanzione pesante”.