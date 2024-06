Bargiggia: "La verità è che Conte preferiva queste due squadre al Napoli"

Calciomercato Napoli - In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it è intervenuto il noto giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Paolo Bargiggia. SI è parlato dele ambizioni del Napoli di Antonio Conte, il futuro di Osimhen e Di Lorenzo e la possibilità di vedere in azzurro Lukaku.

Conte-Napoli, il retroscen di Paolo Bargiggia

A Napoli è ufficiale l'arrivo in panchina di Antonio Conte.Si aspettava questa mossa da parte di De Laurentiis? Con l'ex Juventus e Inter gli azzurri possono puntare di nuovo allo scudetto?



"De Laurentiis aveva cominciato a corteggiare Antonio Conte già dall'esonero di Rudi Garcia. Nei mesi scorsi l'ex Inter, però, aveva espresso dubbi sul progetto tecnico dei partenopei e il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, aveva consigliato Pioli al patron azzurro. Conte, che avrebbe preferito tornare alla Juventus o andare in Premier al Chelsea, quando è rimasto senza offerte concrete si è ammorbidito sulla proposta del Napoli e c'è stata questa svolta. Se De Laurentiis riuscirà a costruirgli una squadra di un certo livello, considerando che gli azzurri non giocheranno le coppe europee, potrebbero anche rivincere lo scudetto. Il tema è capire se Conte non si scontri con la dirigenza o lasci il progetto a metà dell'opera, come già capitato in passato".

Quale sarà a suo parere il futuro di Di Lorenzo e Osimhen?Lukaku può essere il nuovo centravanti di Conte?

"Se non parte un'operazione recupero molto convincente è difficile che Di Lorenzo possa restare a Napoli. Il difensore si è sentito tradito dalla società, delegittimato nel suo ruolo di capitano. La Juventus gli ha già strizzato l'occhio, è un profilo che piace a Thiago Motta. Per Osimhen, che ha una clausola rescissoria comunque trattabile, ad oggi non ci sono squadre che stanno aprendo un vero e proprio dialogo col Napoli. Ci sono alte probabilità che il nuovo centravanti degli azzurri sia Lukaku e in questo caso nell'operazione col Chelsea potrebbe rientrare proprio Osimhen. L'unico intoppo è rappresentato dalle sirene arabe, col belga che potrebbe anche decidere di non giocare più in Europa".