Bargiggia: "Juventus? Se esce CR7 entra Dzeko, quasi fatta per Locatelli. Su Arthur la Lazio"

Ultime notizie calcio mercato - “All’Italia è andata bene se guardiamo gli sviluppi della partita di ieri fra Portogallo e Belgio. Quest’ultimo si ritroverà senza Hazard e De Bruyne. I portoghesi hanno giocato meglio, il Belgio è una squadra abbordabile, non ci devono spaventare. Gli azzurri devono dare dei segnali migliori rispetto all’Austria, soprattutto in difesa e in attacco: Bonucci e Acerbi non mi sono piaciuti, e Immobile e Belotti sono un po’ sterili queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Pasquale Cassese in onda ogni lunedì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.Locatelli? Sassuolo e Juventus hanno stabilito i dettagli e i termini d’acquisto. Valutazione di 40 milioni. La formula: prestito biennale e obbligo di riscatto. 10 milioni di euro per il primo anno, 10 per il secondo e saldo finale a 20 milioni di euro. Le due società stanno valutando di inserire Dragusin, valutato 10 milioni di euro, che salderebbe la prima tranche del pagamento. La dirigenza bianconera sta facendo della valutazione in difesa, uno degli obiettivi potrebbe essere Milenkovic, il quale è in scadenza con la Fiorentina. Oltre Locatelli vorrebbero un altro centrocampista, Milinkovic Savic, vecchio pallino di Allegri. L’affare non è semplice, anche qui la formula potrebbe essere un prestito biennale con obbligo di riscatto. Possibile inserimento di Arthur che piace a Sarri. Il centrocampista bianconero andrebbe in prestito con il 50% dello stipendio pagato dalla Juventus. Morata sarà confermato, e se dovesse restare Ronaldo, il pacchetto attaccanti potrebbe restare lo stesso almeno per un altro anno, in caso contrario potrebbero prendere Dzeko a zero o puntare Vlahovic della Fiorentina ma ci vogliono tanti soldi. La scelta di Italiano di andare a Firenze? Scelta con diversi punti interrogativi. Andrà in una società la quale è stata un buco nero per gli allenatori e non si è distinta per grandi certezze e lungimiranza. Italiano o ha avuto una visione della realtà dello Spezia poco felice o ha pensato che avrebbe fatto un salto nella sua carriera andando alla Fiorentina. Inoltre, non so se la dirigenza viola lo proteggerebbe in caso di risultati negativi”.