Bargiggia: "ADL, scelta giusta chiamare Calzona: con la Juve visto il Napoli Spallettiano"

Paolo Bargiggia è intervenuto in diretta su TvPlay:

“Napoli-Juventus? In alcuni sprazzi di gioco ho rivisto un Napoli spallettiano, il fraseggio e soprattutto il modo di giocare di Di Lorenzo. Risultato giusto? Forse poteva starci anche un pari secondo me. La Juve, però, come al solito va incontro a queste difficoltà perché secondo me gioca all’inizio troppo schiacciata. Allegri, ad un certo punto, ha schierato anche il tridente offensivo e guarda caso è arrivato il momentaneo pareggio di Chiesa. Allegri parte sempre con questo 3-5-2, poi al 75′ si è deciso a mettere il tridente più anche Milik dopo, una mossa un po’ Mourinhana. De Laurentiis ha fatto bene a chiamare Calzona perché il Napoli sta ritrovando identità, secondo me con i precedenti allenatori questa partita i partenopei non l’avrebbero mai vinta”.