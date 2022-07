Bargiggia a CN24: "Petagna e Politano rischiano di restare al Napoli, pronto Simeone come alternativa"

Calciomercato Napoli - Arriva l'annuncio dell'esperto di mercato Paolo Bargiggia a CalcioNapoli24 Tv (Canale 79 del digitale terrestre), durante la trasmissione Speciale Calciomercato:

"Il Napoli per Petagna chiede 20 milioni che sono eccessivi per Galliani. Il Monza è impegnato a prendere Pinamonti al momento. Politano si è illuso di andare al Valencia. Ci sono diverse trattativa, ma il Napoli non regala nessuno. Anche Ounas può uscire. Petagna e Politano rischiano seriamente di non partire. Idea Simeone in attacco come alternativa di Petagna, non ci sono altri nomi".