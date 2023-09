Baresi snobba il Napoli: "La favorita per lo scudetto è un'altra"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Milan e vicepresidente onorario dei rossoneri, Franco Baresi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del Premio Gentleman Fair-Play 2023:

“Arriva troppo presto, il derby è molto sentito. Le due squadre stanno bene, l’Inter ci ha fatto soffrire ma anche noi stiamo bene e abbiamo fiducia. Thiaw ha già dimostrato di meritare di giocare nel Milan. Sarà tranquillo e farà come sempre la sua parte. Il Milan è cambiato, sappiamo che non è semplice inserirsi ma abbiamo iniziato bene e abbiamo fiducia. L’Inter credo sia la favorita per lo Scudetto.

L’Inter ha una rosa molto importante, ci ha sempre creato problemi. Loro sono i favoriti ma noi vogliamo diventarlo. Il Milan gioca un calcio molto propositivo e offensivo e i difensori devono avere qualità importanti. I nostri le hanno. Tomori e Kalulu possono fare questo calcio, ho piena fiducia”.