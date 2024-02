Barcellona, Xavi: "Io a rischio esonero? Sono fiducioso altrimenti non sarei qui, il presidente..."

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista di Celta-Barcellona per la 25a giornata di Liga, Xavi, allenatore del Barcellona nonché prossimo avversario europeo del Napoli, ha risposto anche alle indiscrezioni che vorrebbero la sua panchina a rischio.

Xavi a rischio esonero? Le parole del tecnico del Barcellona

Ecco quanto ha dichiarato in merito: “Ho sensazioni positive altrimenti non sarei qui. Al di là della partita sfortunata contro il Granada la squadra ha reagito e il presidente la pensa così. Ho la fiducia del presidente e di Deco e l’entusiasmo del gruppo mi entusiasma. Questo non significa che che vinceremo la Champions League, ma ce la giocheremo e vedremo fin dove arriveremo”.