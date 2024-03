Barcellona, Xavi: "Abbiamo dominato, come anche al Maradona. Siamo tra le 8 migliori d'Europa, onore al Napoli che ha avuto le sue occasioni"

è intervenuto a Mediaset Infinity+ nel post partita di Barcellona-Napoli:

"La squadra ha fatto un grande partita, sia in difesa che in attacco. Il Napoli è una squadra che vale ed è offensiva, una squadra che ha avuto anche delle occasioni importanti. Sono molto contento della squadra e che siamo tra le 8 migliori squadre d'Europa. Meritavamo di più anche al Maradona, abbiamo dominato. Non è importante pensare all'Inter contro l'Atletico Madrid, dobbiamo pensare a noi e possiamo competere per andare sempre più avanti".