Barcellona, Valverde: "Sarà un campionato punto a punto fino alla fine, il Real ha giocato una grande partita"

Nessun gol ma tante emozioni nel Clasico disputato ieri al Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid. L’allenatore dei blaugrana, Ernesto Valverde ha così commentato lo 0 a 0 in conferenza stampa: “Questo è un campionato normale, quelli che non lo erano sono stati gli ultimi due, che abbiamo vinto con molto vantaggio. Non siamo sempre stati in grado di superare la loro pressione. Quando non abbiamo superato la loro pressione, ci hanno portato da una parte all’altra e creato problemi vicino alla nostra area. E’ stato un match in bilico sino alla fine. Ci sarebbe piaciuto vincere, ovviamente, avevamo il fattore campo ed eravamo un po’ più obbligati di loro. Ma hanno giocato una buona partita, come fanno sempre qui. Sarà un campionato punto a punto fino alla fine. Vedremo chi lo sopporterà meglio”