Barcellona, Romeu: "Col Napoli buone possibilità di passare, ci giochiamo la stagione"

Oriol Romeu, centrocampista del Barcellona, ha parlato ad As del momento della squadra blaugrana:

"Pensiamo prima a venerdì e poi parleremo di martedì. Sarà comunque una partita che segnerà la stagione: abbiamo un risultato non ideale ma buono, ci sono buone possibilità di passare", ha detto in riferimento alla sfida contro il Napoli.

Gli infortuni di Pedri e De Jong sono stati due duri colpi. Sono pronto a qualunque esigenza del mister. Il mio inizio è stato buono, mi divertivo. Poi le prestazioni sono calate: ho cercato soluzioni, risposte, si diceva che c'erano problemi mentali ma non ci sono mai stati. A volte semplicemente non ti diverti.sul campo come vorresti. La cosa peggiore è stata non poter aiutare i miei compagni. Con il tempo le sensazioni sono migliorate e spero di godermi questi ultimi tre mesi.

Se ho imparato qualcosa quest'anno è evitare le critiche. Un giocatore è già consapevole di quali errori commette o di cosa fa bene. Non deve andare sui social per sapere cosa è successo, nel bene e nel male. Ai giovani dico di ignorare i social: dovete circondarvi di persone che vi vogliono bene e che vi diano la loro opinione più onesta".