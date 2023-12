Barcellona, l'ex presidente Gaspart: "Il Real restituisca i trofei vinti con Di Stefano, altro che etica. Spero che retrocedano"

Joan Gaspart non ha mai avuto peli sulla lingua. A 79 anni, l'ex presidente del Barcellona ha parlato a una radio locale di vari temi di attualità del club blaugrana e, come sempre, ha dedicato un pensiero all'eterno rivale, il Real Madrid: "Visto che a Madrid parlano di etica, restituiscano le Coppe dei Campioni e gli scudetti vinti con Di Stefano e facciamo tutti pace. L'etica è del presente, del passato e del futuro, non si prescrive. La storia resta".

Sul caso Negreira: "L'etica è interpretativa, lo accetto. Ma attenzione all'etica, ci sono molti club che hanno avuto ex delegati come arbitri internazionali. Credo che gli arbitri siano onesti e che nessuna società di calcio abbia pagato per avere il favore di un arbitro", ha detto Gaspart.

"Ho tre foto incorniciate. Una, quella con i 100mila fazzoletti sventolati, e accanto altre due: la lettera che mi hanno mandato il Real Madrid e l'Espanyol, che mi dichiaravano persona non gradita. Voglio che l'Espanyol salga in Prima Divisione e che il Real Madrid scenda in Seconda Divisione".