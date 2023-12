Deco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sul sorteggio Napoli-Barcellona di Champions league:

"Credo sia una gara molto bella e divertente con il Napoli. Loro hanno calciatori di grande tecnica ed in grado di fare un grande calcio. Penso che stiamo giocando bene in molti momenti, a volte non ci riusciamo perché abbiamo avuto tanti infortuni. Speriamo che quando affronteremo il napoli riavremo tutti a disposizione. per noi è molto importante".