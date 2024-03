Joao Cancelo è intervenuto a Mediaset Infinity+ nel post partita di Barcellona-Napoli:

"Abbiamo fatto una grande partite, lavoro straordinario dei miei compagni e abbiamo meritato di vincere. Sapevamo che il loro attacco era forte con Osimhen, Kvaratskhelia e Politano, sono giocatori veloci e fortissimi tecnicamente. Noi però abbiamo fatto un grande lavoro. Questo club merita il Mondiale per Club, in questo momento faccio il tifo per il Barcellona e non per l'Inter contro l'Atletico".