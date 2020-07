Barcellona, Bartomeu: "Setien mai stato in discussione, resta qui!"

Ultime notizie calcio Napoli - Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mundo Deportivo:

"Setién non è mai stato in discussione. Nonostante la mancata vittoria della Liga, dobbiamo guardare avanti. Il Real Madrid ci ha superati, ma è vero anche che la gestione del VAR non è stata adeguata in quest'ultima parte del campionato. La Liga è il miglior torneo del mondo e si merita quindi un VAR all'altezza. Setién ha un contratto con noi anche per il prossimo anno, ho fiducia in lui e nel suo staff. Per me può vincere la Champions League e trascinarci nel 2020-2021".