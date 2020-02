Barcellona, Amor: "Ancora nessuna risposta per un eventuale acquisto"

Ultime calcio Napoli - Guillermo Amor, Direttore delle Relazioni Istituzionali del Barcellona, ai microfoni di Movistar si è soffermato sulla possibilità di acquistare un calciatore per il lungo infortunio di Dembelé (come da regolamento), aspettando l'approvazione da parte della commissione medica della Liga e della FEF:

"Al momento no. Si è detto qualcosa di diverso, ma non c'è ancora risposta, non sappiamo ancora nulla nel caso in cui il club voglia muoversi. Noi non smettiamo di lavorare, lo facciamo dal pre-campionato".