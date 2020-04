Barcellon, Rakitic: "Torniamo a giocare, voglio correre il rischio"

Notizie calcio - Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, parla ai microfoni di Marca:

"Voglio giocare. È arrivato il momento di restituire alla società ciò che ci dà. Nessuno avrebbe mai immaginato qualcosa di simile. Ho molto rispetto per questa situazione, ma dobbiamo pensare positivo. Bisogna essere più uniti che mai, insieme possiamo farcela. Sono una persona molto scrupolosa che ha sempre tutto sotto controllo, per cui questa incertezza mi destabilizza. Anche la mia famiglia era molto preoccupata per questa situazione, ma grazie a Dio stiamo tutti bene”.