Barbano a CN24: "Al Napoli non serve il catenaccio, gestione Mazzarri peggio di Garcia. Zielinski? Se non è una ripicca..."

Alessandro Barbano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv:

"La vicenda Zielinski è una sconfitta per tutti. Si tratta di una questione di stile, la società dice che non è una ritorsione e allora dico che è un fallimento. Non ci si lascia in questo modo con un calciatore che ha avuto un rendimento elevato. Per carità. Zielinski non è Maradona ma ha fatto il suo lavoro a Napoli. Non a caso va all'Inter. Questo sito della trattativa non è una bella cosa, escluderlo dalla Champions mi lascia perplesso.

Ieri ho visto un Napoli vivace, ispirato a parte un Anguissa in condizioni non esaltanti ma era comprensibile. Come sempre c'è un deficit di personalità nel controllo della partita, il Verona a centrocampo ci ha messo in difficoltà. Per me andava sostituito Anguissa e non Cajuste. Il Napoli ha avuto un Kvara quello che il georgiano deve essere, sono felice per questo suo gol. E' un Napoli che riesce a vince re contro squadre inferiori, il problema resta che non vince contro le big. per questo, ogni giudizio è sospeso. Il Napoli non ha bisogno di fare catenaccio alla Nereo Rocco, Mazzarri non ha dimostrato di saper guarire il Napoli. Il suo bilancio è peggiore della gestione Garcia, non è solo per una questione di punti".