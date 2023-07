Barba saluta il Napoli: "Lascio una famiglia che mi ha fatto crescere. Ho coronato il sogno di indossare la maglia del mio cuore"

Benedetto Barba, calciatore della primavera del napoli, dà il suo addio agli azzurri con un messaggio sui social:

"Dieci anni fa entravo dentro quel cancello pieno di sogni ,con la squadra che tifo fin da bambino , il napoli. Siete stati una famiglia dove sono cresciuto anno dopo anno , dove ho vissuto momenti indelebili , gioie, delusioni , sacrifici e tanto duro lavoro. Non potevo chiedere di meglio che giocare nella squadra dei miei sogni. Voglio ringraziare tutti per quello che avete fatto per me".